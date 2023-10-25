Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. Він назвав недоліки даних літальних апаратів.
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"Минулого року розбився один такий літак у Бельбеку. Льотчик, полковник, який воював у Сирії, згорів з літаком. Вони (росіяни – 24 Канал) вже пробували з Білоруссю. Було два випадки, коли загорівся двигун у польоті. Нехай тепер спробують над морем, тоді пожежа буде ще кориснішою для нас", – відзначив він.
Недоліки МіГ-31
За словами Романенка, МіГ-31 мають чимало проблем. Вони не виготовляються "з нуля", а переробляються зі старих літаків, які по 10 років розміщувалися на базах і перебували у різних погодних умовах.
"Відповідно підприємств, які випускали комплектуючі, їх вже немає. Тому це машини проблемні як по двигунах, так і по їхньому обладнанню", – пояснив експерт з авіації.
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Кількість винищувачів
Експерт з авіації припускає, що росіяни мають один полк літаків, а він у своєму складі – менш ніж одну боєготову ескадрилью. Тобто це біля 12 літаків.
"Вони (росіяни – 24 Канал) пишуть, що 20 літаків є, але немає підготовлених екіпажів. І про той випадок, який я говорив, там був льотчик у званні полковника, льотчик першого класу. Тобто для цих літаків штучно відбирають", – додав Романенко.
МіГ-31К над Чорним морем: останні новини
- Заявою про літаки МіГ над Чорним морем Росія влаштовує нову провокацію. Це може бути загроза для країн-членів НАТО, оскільки ракета "Кинджал" має дальність понад тисячу кілометрів.
- Для України ситуація особливо не змінюється, оскільки Росія атакує територію різним видом озброєння. Також варто розуміти, що російська авіація щоденно там патрулює повітряний простір. Ворог підіймає як винищувачі, так і розвідники.
- При зльоті МіГ-31 повітряна тривога оголошується по всій країні. Оскільки, де б він не злетів, загрожує аеробалістичною зброєю. Тому акцент на чергуванні у Чорному морі – інформаційна маніпуляція.