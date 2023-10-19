Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що це не нові загрози для України.
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"Подивіться, ми тут загрожуємо вам". (Розраховані – 24 Канал) на частину нашого суспільства, зокрема", – наголосив Братчук.
Окупанти застосовували "Кинджали" й раніше. Речник Української добровольчої армії "Південь" припускає, що, ймовірно, ворог використовуватиме цю зброю для певних конкретних об'єктів. У порівнянні із "Шахедами", які росіяни застосовують масово, аби заповнити простір та вдарити.
Путін наказав патрулювати Чорне море: дивіться відео
Через патрулювання ворожими винищувачами кількість повітряних тривог може збільшитися. Варто зазначити, що в Україні є системи ППО, які можуть збивати аеробалістичні ракети "Кинджал". Так протягом травня – червня у небі над столицею знищили усі 13 "Кинджалів", які випустили росіяни.
Тривогою менше, тривогою більше – це зрозуміло, що впливає на певну нашу діяльність. Бойову та економічно. Лякатися точно не треба. Що стосується людей цивільних – треба йти до укриття,
– сказав Сергій Братчук.
Патрулювання Чорного моря МіГ-31К: що змінить
- Путін доручив повітряно-космічним силам Росії постійно патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Російські МіГи з "Кинджалами" на борту, за словами очільника Кремля, робитимуть це в нейтральній зоні.
- За словами речниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, нині українські захисники не спостерігають того, що російські винищувачі патрулюють Чорне море. Гуменюк додала, що Україна загартована до будь-яких загроз.
- Патрулювання російськими літаками Чорного моря кардинально нічого не змінить. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він припустив, що такою заявою країна-агресорка хоче посилити напругу.