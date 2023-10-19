Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що це не нові загрози для України.

До теми Провокуватиме сусідні країни: яка ціль патрулювання МіГ-31К в акваторії Чорного моря

"Подивіться, ми тут загрожуємо вам". (Розраховані – 24 Канал) на частину нашого суспільства, зокрема", – наголосив Братчук.

Окупанти застосовували "Кинджали" й раніше. Речник Української добровольчої армії "Південь" припускає, що, ймовірно, ворог використовуватиме цю зброю для певних конкретних об'єктів. У порівнянні із "Шахедами", які росіяни застосовують масово, аби заповнити простір та вдарити.

Путін наказав патрулювати Чорне море: дивіться відео

Через патрулювання ворожими винищувачами кількість повітряних тривог може збільшитися. Варто зазначити, що в Україні є системи ППО, які можуть збивати аеробалістичні ракети "Кинджал". Так протягом травня – червня у небі над столицею знищили усі 13 "Кинджалів", які випустили росіяни.

Тривогою менше, тривогою більше – це зрозуміло, що впливає на певну нашу діяльність. Бойову та економічно. Лякатися точно не треба. Що стосується людей цивільних – треба йти до укриття,

– сказав Сергій Братчук.

Патрулювання Чорного моря МіГ-31К: що змінить