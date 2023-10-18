Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що ракета "Кинджал" може мати ядерний боєзаряд.

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Нові провокації від Росії

Олег Жданов зазначив, що під час патрулювання МіГ-31К в акваторії Чорного моря в Україні будуть оголошувати повітряну тривогу. Річ у тім, що ракета "Кинджал" має дальність на понад тисячу кілометрів.

Також це загроза для країн-членів НАТО. Я навіть не сумніваюсь, що Росія буде намагатися облітати по кордону повітряного простору країн НАТО, особливо Румунії, Болгарії. Тим самим провокувати Румунію та Болгарію для оголошення повітряних тривог або увімкнення засобів ППО,

– вважає він.

За словами військового експерта, МіГ-31К – це не патрульний літак, а винищувач-перехоплювач. Він не пристосований для довгого перебування у повітрі, тому росіянам буде проблемно організувати бойове чергування у повітрі над Чорним морем.

Жданов про патрулювання МіГ-31К: дивіться відео

Патрулювання МіГ-31К над Чорним морем