Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що ракета "Кинджал" може мати ядерний боєзаряд.
До теми МіГ-31К з "Кинджалами" літатимуть над Чорним морем: Ігнат прокоментував страшилку Путіна
Нові провокації від Росії
Олег Жданов зазначив, що під час патрулювання МіГ-31К в акваторії Чорного моря в Україні будуть оголошувати повітряну тривогу. Річ у тім, що ракета "Кинджал" має дальність на понад тисячу кілометрів.
Також це загроза для країн-членів НАТО. Я навіть не сумніваюсь, що Росія буде намагатися облітати по кордону повітряного простору країн НАТО, особливо Румунії, Болгарії. Тим самим провокувати Румунію та Болгарію для оголошення повітряних тривог або увімкнення засобів ППО,
– вважає він.
За словами військового експерта, МіГ-31К – це не патрульний літак, а винищувач-перехоплювач. Він не пристосований для довгого перебування у повітрі, тому росіянам буде проблемно організувати бойове чергування у повітрі над Чорним морем.
Жданов про патрулювання МіГ-31К: дивіться відео
Патрулювання МіГ-31К над Чорним морем
- Владімір Путін 18 жовтня заявив, що повітряно-космічні сили Росії постійно патрулюватимуть простір над Чорним морем за допомогою МіГ-31К. Винищувач-перехоплювач буде озброєний далекобійними ракетами "Кинджал".
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що заява Путіна про патрулювання МіГ-31К над акваторією Чорного моря нічого не змінює для України. За його словами, ураховуючи характеристики аеробалістичної ракети "Кинджал", її можуть запускати по Україні як з північного, так і зі східного напрямків, а акваторія Чорного моря – ще один напрямок. Авіація Росії все одно на щоденній основі патрулює там повітряний простір.
- Зауважимо, що Кремль неабияк налякала новина про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Путін назвав це рішення "черговою помилкою США", а також запевнив, що нібито "Росія може збивати ці ракети".