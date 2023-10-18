Ворожий диктатор вважає, що ракети ATACMS "не змінять ситуацію" на фронті. Про це Путін заявив під час своєї конференції 18 жовтня, інформує 24 Канал.
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Путін прокоментував передачу Україні ATACMS
Так, президент країни-окупантки вже встиг заявити, що Росія нібито зможе відбивати атаки цих ракет. На його думку, вони "не змінять кардинально ситуацію" на фронті, а "тільки продовжать агонію України".
Росія зможе відбивати ці атаки, це чергова помилка США. Поставки завдають шкоди і створюють додаткову загрозу,
– сказав Путін.
Путін висловився про ATACMS для України: дивіться відео
Водночас він пригрозив, що патрулювання над Чорним морем "здійснюватиметься МіГ-31 з "Кинджалами".
ATACMS для України: все, що відомо
- США передали Україні близько 20 ракет ATACMS із касетною бойовою частиною на 950 суббоєприпасів, повідомило видання The New York Times. Водночас США поставили Україні умову не бити по територіях Росії.
- Ракети передавали таємно, побоюючись, що Росія атакує вантаж у момент передачі.
- Зазначимо, що передана модифікація має дальність 165 кілометрів.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив застосування далекобійних ракет ATACMS. За його словами, домовленості з Байденом виконуються дуже влучно – ATACMS себе показали.
- Через передачу Україні ATACMS росіянам доведеться відвести частину літаків якомога далі від лінії фронту, вважають аналітики ISW.
- Дослідники зазначили, що США, ймовірно, таємно доставили системи ATACMS, щоб дати українським силам перевагу-сюрприз. Росіяни, своєю чергою, були шоковані цим кроком.