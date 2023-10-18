Ворожий диктатор вважає, що ракети ATACMS "не змінять ситуацію" на фронті. Про це Путін заявив під час своєї конференції 18 жовтня, інформує 24 Канал.

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Так, президент країни-окупантки вже встиг заявити, що Росія нібито зможе відбивати атаки цих ракет. На його думку, вони "не змінять кардинально ситуацію" на фронті, а "тільки продовжать агонію України".

Росія зможе відбивати ці атаки, це чергова помилка США. Поставки завдають шкоди і створюють додаткову загрозу,

– сказав Путін.

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Водночас він пригрозив, що патрулювання над Чорним морем "здійснюватиметься МіГ-31 з "Кинджалами".

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