Такое мнение 24 Каналу выразил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что это не новые угрозы для Украины.
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"Посмотрите, мы здесь угрожаем вам". (Рассчитаны – 24 Канал) на часть нашего общества, в частности", – подчеркнул Братчук.
Оккупанты применяли "Кинжалы" и раньше. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" предполагает, что, вероятно, враг будет использовать это оружие для определенных конкретных объектов. По сравнению с "Шахедами", которые россияне применяют массово, чтобы заполнить пространство и ударить.
Путин приказал патрулировать Черное море: смотрите видео
Из-за патрулирования вражескими истребителями количество воздушных тревог может увеличиться. Следует отметить, что в Украине есть системы ПВО, которые могут сбивать аэробалистические ракеты "Кинжал". Так, в течение мая – июня в небе над столицей уничтожили все 13 "Кинжалов", которые выпустили россияне.
Тревогой меньше, тревогой больше – это понятно, что влияет на нашу деятельность. Боевую и экономическую. Пугаться точно не надо. Что касается людей гражданских – нужно идти к укрытию,
– сказал Сергей Братчук.
Патрулирование Черного моря МиГ-31К: что изменит
- Путин поручил воздушно-космическим силам России постоянно патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Российские МиГи с "Кинжалами" на борту, по словам главы Кремля, будут делать это в нейтральной зоне.
- По словам спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталии Гуменюк, ныне украинские защитники не наблюдают того, что российские истребители патрулируют Черное море. Гуменюк добавила, что Украина закалена к любым угрозам.
- Патрулирование российскими самолетами Черного моря кардинально ничего не изменит. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он предположил, что таким заявлением страна-агрессор хочет усилить напряжение.