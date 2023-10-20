Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також МіГ-31К з "Кинджалами" літатимуть над Чорним морем: Ігнат прокоментував страшилку Путіна

Це абсолютна маніпуляція, тому що йшлося про МіГ-31, які є носіями "Кинджалів". При зльоті такого літака повітряна тривога оголошується по всій території України,

– нагадала Гуменюк.

І наголосила, "де б цей літак не злетів, він загрожує аеробалістичною зброєю всій території України".

"Акцент на чергуванні в Чорному морі – це звичайна інформаційна маніпуляція", – додала Гуменюк.

Що цьому передувало

Путін заявив, що літаки з "Кинджалами" патрулюватимуть Чорне море на постійній основі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що патрулювання російськими літаками Чорного моря кардинально нічого не змінить. Він припустив, що такою заявою країна-агресорка хоче посилити напругу.