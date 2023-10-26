Во время вечернего обращения 25 октября Владимир Зеленский заявил, что наиболее вероятно, что Хмельницкая АЭС была мишенью для российских дронов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что есть жизненная необходимость защитить такие объекты инфраструктуры, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия обстреляла Украину в ночь на 25 октября: все, что известно

Что сказали в Воздушных силах об угрозе для Хмельницкой АЭС

Юрий Игнат рассказал, что во время отопительного сезона защита объектов критической инфраструктуры – это очень важная миссия, возложенная не только на Воздушные силы ВСУ, а на все Силы обороны.

По словам спикера, каждый комплекс – это количественное усиление для защиты объектов критической инфраструктуры.

Спикер Воздушных сил ВСУ также ответил на вопрос, была ли Хмельницкая АЭС целью врага. Он в который раз вспомнил, что наши военные сбили все 11 запущенных врагом беспилотников типа "Шахед".

Все, что сбивается наверху – падает вниз. Понять, что именно имел целью враг, можно тогда, когда есть прямое попадание. Поэтому, к счастью, есть успешная работа, когда уничтожены "Шахеды", но могут быть случаи, что в результате работы противовоздушной обороны могут происходить такие вещи (говорится о падении обломков – 24 Канал),

– заявил Юрий Игнат.

По его словам, в ночь на 26 октября был период, когда на всей территории Украины не было воздушных тревог потому, что на Востоке и Юге – нелетная погода. Так что враги не запускают ни авиацию, ни "Шахеды".

Россия атаковала Украину "Шахедами": коротко