Во время вечернего обращения 25 октября Владимир Зеленский заявил, что наиболее вероятно, что Хмельницкая АЭС была мишенью для российских дронов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что есть жизненная необходимость защитить такие объекты инфраструктуры, пишет 24 Канал.
Смотрите также Россия обстреляла Украину в ночь на 25 октября: все, что известно
Что сказали в Воздушных силах об угрозе для Хмельницкой АЭС
Юрий Игнат рассказал, что во время отопительного сезона защита объектов критической инфраструктуры – это очень важная миссия, возложенная не только на Воздушные силы ВСУ, а на все Силы обороны.
По словам спикера, каждый комплекс – это количественное усиление для защиты объектов критической инфраструктуры.
Спикер Воздушных сил ВСУ также ответил на вопрос, была ли Хмельницкая АЭС целью врага. Он в который раз вспомнил, что наши военные сбили все 11 запущенных врагом беспилотников типа "Шахед".
Все, что сбивается наверху – падает вниз. Понять, что именно имел целью враг, можно тогда, когда есть прямое попадание. Поэтому, к счастью, есть успешная работа, когда уничтожены "Шахеды", но могут быть случаи, что в результате работы противовоздушной обороны могут происходить такие вещи (говорится о падении обломков – 24 Канал),
– заявил Юрий Игнат.
По его словам, в ночь на 26 октября был период, когда на всей территории Украины не было воздушных тревог потому, что на Востоке и Юге – нелетная погода. Так что враги не запускают ни авиацию, ни "Шахеды".
Россия атаковала Украину "Шахедами": коротко
- Россия 25 октября запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". К счастью, наши военные сбили все вражеские цели, однако обломки дронов упали и взорвались в Хмельницкой области.
- В результате падения обломков повреждения получили дома в Славуте и Нетишине. Там взрывная волна повредила здание пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.
- Кроме того, в Славуте повреждены все учебные заведения, поэтому дети 25 октября остались дома. Также там получили ранения 18 мирных жителей, из них двое – в реанимации.
- Враг повредил и Хмельницкую АЭС. В частности, там взрывная волна выбила окна. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что мощные взрывы возле АЭС не повлияли на ее работу. Однако чиновник предупредил, что в следующий раз так может не повезти.