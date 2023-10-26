Свой комментарий по этому поводу дал 24 Каналу представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, Украина использует ATACMS для освобождения своих территорий от врага.
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"Толстые ракеты" снова посетили Луганщину
По сообщениям российских СМИ, утром 25 октября Украина вторично использовала переданные Соединенными Штатами ракеты ATACMS. Ракеты якобы упали в поселке Белореченское, расположенном в 20 километрах от Луганска. Удалось ли ими поразить враждебные цели, пока неизвестно, однако в местных чатах пишут, что взрывы на Юг от Луганска действительно были слышны.
"Из открытых источников можно сделать такой вывод (что поражение Бердянского и Луганского аэродромов было не единственными примерами применения ATACMS – 24 Канал). Перед этим были заявления от военно-политического руководства государства о получении ракет ATACMS, а также – о договоренностях по продолжению поставки этой оружия. Идет полномасштабная война, поэтому все имеющиеся силы и средства будут использованы для освобождения нашей земли", – прокомментировал событие Юсов.
Андрей Юсов о применении Украины ATACMS: смотрите видео
Что известно о получении Украиной ATACMS
- О том, что Украина получила американские ракеты, стало известно 17 октября после их первого применения по контролируемым оккупантами аэродромам. В результате попадания ATACMS удалось уничтожить десяток вражеских вертолетов и еще столько же повредить.
- Следует также отметить, что Украина получила от США ракеты с кассетными боеприпасами, способными поражать цель на расстоянии 160 километров. При этом более распространены ракеты, способные долетать до объектов, расположенных в 300 километрах от места пуска. Получит ли их Украина, пока неизвестно.
- В то же время украинские власти остались довольны американскими ракетами. Так, Владимир Зеленский еще во время подтверждения применения ATACMS заявил, что это оружие "хорошо себя проявило", а Алексей Данилов подчеркнул, что последствия применения американских ракет "превысили все ожидания".