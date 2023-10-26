Свій коментар з цього приводу надав 24 Каналу представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, Україна використовує ATACMS для звільнення своїх територій від ворога.
Дивіться також Путін нав'язує ескалаційну гру: чи відреагує світ на ядерні тренування Росії
"Товсті ракети" знову завітали на Луганщину
За повідомленнями російських ЗМІ, вранці 25 жовтня Україна вдруге використала передані Сполученими Штатами ракети ATACMS. Ракети нібито впали у селищі Білоріченське, що розташоване за 20 кілометрів від Луганська. Чи вдалося ними вразити ворожі цілі, поки що невідомо, однак в місцевих чатах пишуть, що вибухи на Південь від Луганська справді було чути.
"З відкритих джерел можна зробити такий висновок (що ураження Бердянського та Луганського аеродромів було не єдиними прикладами застосування ATACMS – 24 Канал). Перед тим були заяви від військово-політичного керівництва держави про отримання ракет ATACMS, а також – про домовленості щодо продовження постачання цієї зброї. Триває повномасштабна війна, і тому всі наявні сили і засоби будуть використані для звільнення нашої землі", – прокоментував подію Юсов.
Андрій Юсов про застосування Україною ATACMS: дивіться відео
Що відомо про отримання Україною ATACMS
- Про те, що Україна отримала американські ракети, стало відомо 17 жовтня після їхнього першого застосування по контрольованих окупантами аеродромах. Внаслідок влучання ATACMS вдалося знищити десяток ворожих гелікоптерів і ще стільки ж пошкодити.
- Варто також зазначити, що Україна отримала від США ракети з касетними боєприпасами, що здатні вражати ціль на відстані 160 кілометрів. При цьому, більш поширеними є ракети, що здатні долітати до об’єктів, що розташовані за 300 кілометрів від місця пуску. Чи отримає їх Україна, поки що не відомо.
- Водночас українська влада залишилась задоволеною американськими ракетами. Так, Володимир Зеленський ще під час підтвердження застосування ATACMS заявив, що ця зброя "добре себе проявила", а Олексій Данілов наголосив, що наслідки застосування американських ракет "перевищили всі очікування".