Свій коментар з цього приводу надав 24 Каналу представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, Україна використовує ATACMS для звільнення своїх територій від ворога.

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"Товсті ракети" знову завітали на Луганщину

За повідомленнями російських ЗМІ, вранці 25 жовтня Україна вдруге використала передані Сполученими Штатами ракети ATACMS. Ракети нібито впали у селищі Білоріченське, що розташоване за 20 кілометрів від Луганська. Чи вдалося ними вразити ворожі цілі, поки що невідомо, однак в місцевих чатах пишуть, що вибухи на Південь від Луганська справді було чути.

"З відкритих джерел можна зробити такий висновок (що ураження Бердянського та Луганського аеродромів було не єдиними прикладами застосування ATACMS – 24 Канал). Перед тим були заяви від військово-політичного керівництва держави про отримання ракет ATACMS, а також – про домовленості щодо продовження постачання цієї зброї. Триває повномасштабна війна, і тому всі наявні сили і засоби будуть використані для звільнення нашої землі", – прокоментував подію Юсов.

Зверніть увагу! Росія вже встигла похвалитися, що сфотографовані двигуни від ATACMS були нібито збиті її ППО. Однак ніяких переконливих доказів цьому окупанти не навели, через що у Повітряних силах поставили такі заяви під сумнів.

Андрій Юсов про застосування Україною ATACMS: дивіться відео

Що відомо про отримання Україною ATACMS