Собственно, в четверг, 26 октября, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона ответил на вопрос, может ли враг сбивать американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает 24 Канал.
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Может ли российская ПВО уничтожать ATACMS
По словам спикера, минобороны России может говорить все что угодно. В то же время, доказательств ущерба оккупантами ATACMS пока нет.
Надо иметь подтверждения. От ATACMS они сфотографировали двигатель, который после удара был найден. Это не значит, что они ее сбили… Россияне говорят, что это делают. Но нужны доказательства,
– подчеркнул Игнат.
Кроме того, представитель Воздушных сил вспомнил, что ракеты типа ATACMS являются баллистическими. Теоретическую такую цель может сбить комплекс противовоздушной обороны.
Скажем, установки Patriot, которые наше государство получило от партнеров, успешно ликвидируют вражеские баллистические цели. А вот способна ли Россия это делать с помощью своей так называемой "ПВО" – вопрос риторический.
Американские ракеты в действии: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя удары ракетами ATACMS по аэродромам в Луганске и Бердянске, констатировал, что это оружие превзошло все ожидания. По его словам, враг начал меньше применять вертолеты для атак по Вооруженным Силам.
- Кроме того, спикер Игнат не так давно отмечал, что наличие у Украины такого оружия в дальнейшем будет усугублять ситуацию для функционирования вражеской авиации. В частности, враг будет вынужден размещать свои вертолеты все дальше и тратить все больше ресурсов для их обслуживания.