Собственно, в четверг, 26 октября, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона ответил на вопрос, может ли враг сбивать американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает 24 Канал.

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Может ли российская ПВО уничтожать ATACMS

По словам спикера, минобороны России может говорить все что угодно. В то же время, доказательств ущерба оккупантами ATACMS пока нет.

Надо иметь подтверждения. От ATACMS они сфотографировали двигатель, который после удара был найден. Это не значит, что они ее сбили… Россияне говорят, что это делают. Но нужны доказательства,

– подчеркнул Игнат.

Кроме того, представитель Воздушных сил вспомнил, что ракеты типа ATACMS являются баллистическими. Теоретическую такую цель может сбить комплекс противовоздушной обороны.

Скажем, установки Patriot, которые наше государство получило от партнеров, успешно ликвидируют вражеские баллистические цели. А вот способна ли Россия это делать с помощью своей так называемой "ПВО" – вопрос риторический.

Обратите внимание! Президент нашего государства Владимир Зеленский подтвердил 17 октября, что Воздушные силы получили ATACMS от Соединенных Штатов Америки. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 165 км.

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