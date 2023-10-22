Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что наличие ATACMS у Украины на вооружении существенно повлияет на враждебные способности. В то же время он напомнил, что у нас есть определенные обязательства по их использованию.

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Украина достает по нужным объектам

По словам Игнатия, важно помнить, что Украина не может бить ракетами ATACMS по территории России. Наше государство может применять их против враждебных объектов во временно оккупированных регионах.

Он также отметил, что наличие этого вида ракет существенно повлияет на функционирование вражеских вертолетов.

Для вертолетов нужно больше времени, чтобы подлетать. Это больше горючего и меня боеприпасов. Во-первых, мы достаем туда. Это существенно влияет на враждебные возможности,

– сказал спикер.

Украина использовала ATACMS