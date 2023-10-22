Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что наличие ATACMS у Украины на вооружении существенно повлияет на враждебные способности. В то же время он напомнил, что у нас есть определенные обязательства по их использованию.
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Украина достает по нужным объектам
По словам Игнатия, важно помнить, что Украина не может бить ракетами ATACMS по территории России. Наше государство может применять их против враждебных объектов во временно оккупированных регионах.
Он также отметил, что наличие этого вида ракет существенно повлияет на функционирование вражеских вертолетов.
Для вертолетов нужно больше времени, чтобы подлетать. Это больше горючего и меня боеприпасов. Во-первых, мы достаем туда. Это существенно влияет на враждебные возможности,
– сказал спикер.
Украина использовала ATACMS
- Украина ударила ракетами ATACMS по российским войскам в оккупированных Луганске и Бердянске. Это первая операция ВСУ, в ходе которой использовали предоставленное США оружие. Об этом писал The Wall Street Journal, однако потом официально подтвердил и Владимир Зеленский.
- В ССО 17 октября сообщили, что провели успешную спецоперацию в временно оккупированных Бердянске и Луганске. Мощные взрывы прогремели на аэродромах.
- Тогда было уничтожено: девять вертолетов разных модификаций, специальная техника, которая находилась на аэродромах, пусковая установка ПВО, состав боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.