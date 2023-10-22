Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що наявність ATACMS в України на озброєнні суттєво вплине на ворожі спроможності. Водночас він нагадав, що ми маємо певні зобов'язання стосовно їхнього використання.

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Україна дістає по потрібних об'єктах

За словами Ігната, важливо пам'ятати, що Україна не може бити ракетами ATACMS по території Росії. Наша держава може їх застосовувати проти ворожих об'єктів у тимчасово окупованих регіонах.

Він також зазначив, що наявність цього виду ракет суттєво вплине на функціонування ворожих вертольотів.

Для вертольотів треба більше часу, щоб підлітати. Це більше пального та мене боєприпасів. По-перше, ми дістаємо туди. Це суттєво впливає на ворожі спроможності,

– сказав речник.

Україна використала ATACMS