В своем новом интервью представитель ГУР МО Андрей Юсов опроверг информацию о том, что россияне перешли в наступление. По его словам, для этого у них не хватит ресурсов.

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Россияне активны локально

Юсов отметил, что происходящие на отдельных участках фронта активности носят действительно локальный характер. Подтверждением этому являются публичные заявления окупантов об обороне, то есть они признают, что пытаются удержать то, что уже удалось захватить.

Он отметил, что нужно соблюдать информационную гигиену и доверять проверенным источникам. В частности, говорится об официальных сообщениях разных структур: Офиса Президента, Офиса генпрокурора, СБУ и других.

Все остальное, так или иначе, особенно когда речь идет об анонимных источниках, анонимных русскоязычных источниках... понятно, кому легче готовить такие продукты и на какую аудиторию они рассчитаны. Разная информация на них часто действительно готовится для влияния на Украину и украинцев с целью посеять панику, дестабилизировать ситуацию, обмануть,

– подчеркнул представитель ГУР.

Он сказал, что Украина тоже работает в этом направлении. По его словам, следует анализировать информацию.

В частности, Андрей Юсов также отметил, что аналитики ISW констатируют, что риторика Путина по поводу Авдеевки изменилась. Если раньше речь шла о наступлении, то теперь президент РФ говорит, что их войска ведут успешные активные военные действия. Поэтому представитель ГУР предполагает, что история о полномасштабном наступлении была ИПСО.

Что происходит вокруг Авдеевки