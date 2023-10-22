Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, отметив, что с военной стороны россияне хотят оттянуть украинские войска.

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"Авдеевка и так в полуокружении. Даже, если противник её "закроет", если мы выведем свои войска, то там стратегического ничего противник не получит", – сказал Костенко.

Захватчики искали на линии фронта направления з угрозами, где они бы сосредоточили свои войска. И тогда, мол, украинской армии нужно будет маневрировать силами и средствами.

Оккупанты начали штурмы на Купянском направлении, но поняли, что там ВСУ имеют хорошие позиции, держат оборону и не делают маневров. Так россияне выбрали Авдеевку, чтобы туда маневрировала украинская армия.

Зачем россиянам Авдеевка: смотрите видео

Как отметил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, за последний год российская армия не одержала ни одной "победы". Поэтому, мол, с политической стороны оккупанты хотят "взять" какой-то населенный пункт.

Политически хотели бы, конечно, её окружить, "забрать", оккупировать и так дать еще одну "победу" российской армии, чтобы было о чем говорить за это время войны. Потому и политические, и военные (цели – 24 Канал) объединили. И для них эта "победа" была бы очень важна,

– сказал Роман Костенко.

Ситуация на Авдеевском направлении: главное