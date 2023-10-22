Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, зауваживши, що з військового боку росіяни хочуть відтягнути українські війська.

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"Авдіївка і так у напівоточенні. Навіть, якщо противник її "закриє", якщо ми виведемо свої війська, то там стратегічного нічого противник не отримає", – сказав Костенко.

Загарбники шукали на лінії фронту загрозливі напрямки, де б вони зосередили свої війська. І тоді, мовляв, українській армії потрібно було б маневрувати силами та засобами.

Окупанти почали штурми на Куп'янському напрямку, але зрозуміли, що там ЗСУ мають хороші позиції, тримають оборону і не роблять маневрів. Так росіяни обрали Авдіївку, аби туди зманеврувала українська армія.

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Як наголосив секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, за останній рік російська армія не здобула жодної "перемоги". Тому, мовляв, з політичного боку окупанти хочуть "взяти" якийсь населений пункт.

Політично хотіли б звичайно її оточити, "забрати", окупувати й так дати ще одну "перемогу" російській армії, щоби було про що говорити за це час війни. Тому і політичні, і військові (цілі – 24 Канал) об'єднали. І для них ця "перемога" була б дуже важливою,

– сказав Роман Костенко.

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