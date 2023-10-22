Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, зауваживши, що з військового боку росіяни хочуть відтягнути українські війська.
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"Авдіївка і так у напівоточенні. Навіть, якщо противник її "закриє", якщо ми виведемо свої війська, то там стратегічного нічого противник не отримає", – сказав Костенко.
Загарбники шукали на лінії фронту загрозливі напрямки, де б вони зосередили свої війська. І тоді, мовляв, українській армії потрібно було б маневрувати силами та засобами.
Окупанти почали штурми на Куп'янському напрямку, але зрозуміли, що там ЗСУ мають хороші позиції, тримають оборону і не роблять маневрів. Так росіяни обрали Авдіївку, аби туди зманеврувала українська армія.
Для чого росіянам Авдіївка: дивіться відео
Як наголосив секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, за останній рік російська армія не здобула жодної "перемоги". Тому, мовляв, з політичного боку окупанти хочуть "взяти" якийсь населений пункт.
Політично хотіли б звичайно її оточити, "забрати", окупувати й так дати ще одну "перемогу" російській армії, щоби було про що говорити за це час війни. Тому і політичні, і військові (цілі – 24 Канал) об'єднали. І для них ця "перемога" була б дуже важливою,
– сказав Роман Костенко.
Ситуація на Авдіївському напрямку: головне
- Росіяни продовжують наступ на Авдіївку. У ЗСУ кажуть, що ворог має ще удосталь ресурсів для ведення бойових дій. Щодня окупанти кидають у штурми нові сили. Окрім того, загарбники почали рити тунелі. Так вони намагаються непомітно підійти до позицій української армії.
- У напрямку Авдіївки тривають запеклі бої. Спочатку загарбники намагалися наступати розтягнутими колонами бронетехніки. Утім ворогу довелося змінити тактику через великі втрати.
- Українські військові активно ліквідовують окупантів. У Силах спеціальних операцій показали, як нищать росіян на Авдіївському напрямку.