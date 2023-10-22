Россия продолжает вести преступную полномасштабную войну против Украины. В течение суток произошло 82 боевых столкновения.

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Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается по-прежнему.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населённых пунктов с территории России.

На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Надежды Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка и Дружба.

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На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации пытается наступать, однако успеха не имел. Силы обороны отразили около 20 атак.

На Марьинском направлении захватчики тоже безуспешно пытаются штурмовать позиции украинских военных при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки. Там отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага.

На Запорожском направлении украинские воины удержали позиции в районе Вербового и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных и артиллерийских ударов по населенным пунктам области и по областному центру.

На Мелитопольском и Бахмутском направлениях продолжается наступательная операция. Оккупанты несут потери, а наши защитники истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Враг терпит колоссальные потери