Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко, отметив, что особенно ощущается их работа на юге Клещеевки и в районе железной дороги на Бахмутском направлении. Также враг прибегает к применению и другого оружия и средств.

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Не только FPV-дроны

Россияне используют в частности БпЛА "Суперкам", "Орлан", для того чтобы "видеть" происходящее.

Именно поэтому украинские силы не всегда могут применять FPV-дроны. Однако в Серебрянском лесничестве в Луганской области была другая ситуация, ведь мешали деревья и не было высот. А на этом участке фронта есть возможность использовать их. И враг также запускает FPV-дроны,

– подчеркнул офицер Нацгвардии Украины.

Кроме того, по его словам, оккупанты чаще всего применяют самолеты – скорее Су-27 или Су-35 – для прикрытия своих наступательных операций.

Офицер Нацгвардии Украины рассказал об оружии, применяемом врагом на Бахмутском направлении: смотрите видео

К тому же россияне дистанционно минируют территории, а также устанавливают растяжки. Однако в то же время и ВСУ прибегает к этим средствам.

"Продвинуться даже 50 – 100 метров, это небольшое расстояние, но для пехоты каждый метр дается очень тяжело. Поэтому следует относиться с пониманием, когда люди считают, на сколько метров продвинулись Силы обороны или какая территория была отвоевана", – отметил Александр Дорошенко.

Ситуация на Бахмутском направлении