Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко, зазначивши, що особливо відчувається їх робота на півдні Кліщіївки та в районі залізниці на Бахмутському напрямку. Також ворог вдається до застосування й іншої зброї та засобів.
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Не тільки FPV-дрони
Росіяни використовують зокрема БпЛА "Суперкам", "Орлан", для того, щоб "бачити", що відбувається.
Саме тому українські сили не завжди мають можливість застосовувати FPV-дрони. Проте в Серебрянському лісництві на Луганщині була інша ситуація, адже заважали дерева та не було висот. А на цій ділянці фронту є змога їх використовувати. І ворог також запускає FPV-дрони,
– наголосив офіцер Нацгвардії України.
Крім того, за його словами, окупанти найчастіше застосовують літаки – ймовірніше Су-27 чи Су-35 – для прикриття своїх наступальних операцій.
Офіцер Нацгвардії України розповів про зброю, яку застосовує ворог на Бахмутському напрямку: дивіться відео
До того ж росіяни дистанційно мінують території, а також встановлюють розтяжки. Проте водночас і ЗСУ вдається до цих засобів.
"Просунутись навіть 50 – 100 метрів, це невелика відстань, але для піхоти кожен метр дається дуже важко. Тому варто ставитись з розумінням, коли люди рахують, на скільки метрів просунулись Сили оборони чи яка територія була відвойована", – зазначив Олександр Дорошенко.
Ситуація на Бахмутському напрямку
- За останню добу на Бахмутському напрямку українські захисники стримали всі атаки росіян поблизу Васюківки та Андріївки.
- Крім того, ЗСУ не зупиняють наступальні дії південніше Бахмута та закріплюються на завойованих позиціях.
- Раніше начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, капітан Ілля Євлаш повідомляв про просування Сил оборони на відстань від 100 до 300 метрів на різних ділянках фронту південніше міста Бахмут.
- Ба більше, українські захисники навіть звільняють території, які росіяни захопили від початку повномасштабного вторгнення в Україну. І через це окупантам доведеться відходити на трасу Горлівка – Бахмут, яка перебувала під вогневим контролем ЗСУ.
- Крім того, 21 жовтня стало відомо, що українські прикордонники уразили російських штурмовиків, які хотіли взяти опорний пункт нашого підрозділу. Внаслідок удару було знищено бойові машини ворога, піхота ж почала розбігатись, але наші прикордонники накрили їх з мінометів.