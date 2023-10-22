Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко, зазначивши, що особливо відчувається їх робота на півдні Кліщіївки та в районі залізниці на Бахмутському напрямку. Також ворог вдається до застосування й іншої зброї та засобів.

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Не тільки FPV-дрони

Росіяни використовують зокрема БпЛА "Суперкам", "Орлан", для того, щоб "бачити", що відбувається.

Саме тому українські сили не завжди мають можливість застосовувати FPV-дрони. Проте в Серебрянському лісництві на Луганщині була інша ситуація, адже заважали дерева та не було висот. А на цій ділянці фронту є змога їх використовувати. І ворог також запускає FPV-дрони,

– наголосив офіцер Нацгвардії України.

Крім того, за його словами, окупанти найчастіше застосовують літаки – ймовірніше Су-27 чи Су-35 – для прикриття своїх наступальних операцій.

Офіцер Нацгвардії України розповів про зброю, яку застосовує ворог на Бахмутському напрямку: дивіться відео

До того ж росіяни дистанційно мінують території, а також встановлюють розтяжки. Проте водночас і ЗСУ вдається до цих засобів.

"Просунутись навіть 50 – 100 метрів, це невелика відстань, але для піхоти кожен метр дається дуже важко. Тому варто ставитись з розумінням, коли люди рахують, на скільки метрів просунулись Сили оборони чи яка територія була відвойована", – зазначив Олександр Дорошенко.

Ситуація на Бахмутському напрямку