Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Противник завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
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