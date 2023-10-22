Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Противник завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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