Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Противник завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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ЗСУ відбили 25 атак на Лимано-Куп'янському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

Карта боїв у районі Білогорівки

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Росіяни намагаються оточити Авдіївку

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області, де українськими воїнами відбито понад 20 атак ворога.

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Карта боїв на Шахтарському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.