За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Противник нанес 6 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 54 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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