Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зауважив, що здійснили успішну атаку бійці 92-ї окремої штурмової бригади.

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"Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку", – написав Сирський.

Він також опублікував відео ліквідації росіян та їх техніки.

Знищення техніки ворога під Бахмута: відео

Якої техніки позбувся ворог

ЗСУ уразили самохідні артилерійські установки 2с1 "Гвоздика" та 2с9 "Нона-С". Крім того, українські FPV-камікадзе влучно поцілили у 4 бліндажі з особовим складом противника.

За словами Сирського, сукупна вартість ураженої техніки ворога становить близько 1,8 мільйона доларів.

Трохи раніше командувач показав, як палає ворожий гелікоптер Мі-8, який теж успішно приземлили ЗСУ. Імовірно, вчора, а ось щодо того, на якому напрямку це сталось – даних немає.

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Важливо! Станом на 16 жовтня, на 600 день війни, втрати ворога у живій силі сягають майже 289 тисяч бійців. Упродовж минулої доби знищено 860 окупантів.

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