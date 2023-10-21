Росіяни фактично не залишили "живого місця" у селищі. У 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ показали, як Кліщіївка виглядає сьогодні.
Дивіться також ЗСУ мінуснули ще майже 800 окупантів та 55 бронемашин: втрати ворога на 21 жовтня
На опублікованих кадрах звільнений населений пункт більше нагадує випалену землю. У ньому майже не залишилося вцілілих будинків.
Суцільні руїни. Мертва земля. Кліщіївка... Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі,
– йдеться у повідомленні десантників.
Як виглядає Кліщіївка: відео
Україна не пробачить ворогу
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак теж поширив відео з Кліщіївки і наголосив, що Україна не пробачить ворогу його діянь.
"Ми ніколи не пробачимо те, що росіяни роблять в Україні", – написав керівник ОП.
Контрнаступ на Бахмутському напрямку: головне
- 15 вересня у Генштабі підтвердили, що Сили оборони звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
- Через два дні – 17 вересня – 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ збираються звільнити Бахмут і ще два міста.