Власне, у четвер, 26 жовтня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону відповів на запитання, стосовно того, чи може ворог збивати американські ракети ATACMS. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії
Чи може російська ППО знищувати ATACMS
За словами спікера, міноборони Росії може говорити все що завгодно. Водночас доказів збиття окупантами ATACMS поки немає.
Треба мати докази. Від ATACMS вони сфотографували двигун, який після удару був знайдений. Це не означає, що вони її збили… Росіяни кажуть, що роблять це. Але треба докази,
– наголосив Ігнат.
Окрім того, речник Повітряних сил згадав, що ракети типу ATACMS є балістичними. Теоретичну, таку ціль може збити комплекс протиповітряної оборони.
Скажімо, установки Patriot, що наша держава отримала від партнерів, успішно ліквідовують ворожі балістичні цілі. А от чи Росія це здатна робити за допомогою своєї так званої "ППО" – питання риторичне.
Американські ракети у дії: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи удари ракетами ATACMS по аеродромах в Луганську та Бердянську, констатував, що ця зброя перевершила всі очікування. За його словами, ворог почав менше застосовувати гелікоптери задля атак по Збройних Силах.
- Окрім того, речник Ігнат не так давно зазначав, що наявність в України такої зброї надалі погіршуватиме ситуацію для функціонування ворожої авіації. Зокрема, ворог буде змушений розміщувати свої вертольоти все далі та витрачати все більше ресурсів для їхнього обслуговування.