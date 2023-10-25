Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Когда мы начали получать ATACMS, применение первой партии превысило все ожидания. Имейте в виду, после этого уменьшились атаки с вертолетов на наши войска,

– рассказал Данилов.

Часть вертолетов России "убежала" из Крыма

Он уточнил, что россияне также перебросили в "безопасное место" большую часть вертолетов, ранее державших на территории временно оккупированного Крыма.

"ATACMS работают и будут в дальнейшем работать", – подчеркнул он.

20 октября Данилов сообщил, что Украина будет продолжать получать оружие от партнеров, пока не освободит все свои территории, поставки дальнобойных ракет ATACMS будут продолжаться.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала

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