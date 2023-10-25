Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Когда мы начали получать ATACMS, применение первой партии превысило все ожидания. Имейте в виду, после этого уменьшились атаки с вертолетов на наши войска,
– рассказал Данилов.
Часть вертолетов России "убежала" из Крыма
Он уточнил, что россияне также перебросили в "безопасное место" большую часть вертолетов, ранее державших на территории временно оккупированного Крыма.
"ATACMS работают и будут в дальнейшем работать", – подчеркнул он.
20 октября Данилов сообщил, что Украина будет продолжать получать оружие от партнеров, пока не освободит все свои территории, поставки дальнобойных ракет ATACMS будут продолжаться.
Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала
Главное об ударах ATACMS
- 17 октября украинские войска атаковали аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске. В результате были уничтожены и повреждены российские вертолеты и другая техника врага, а также ликвидирован личный состав.
- Президент Владимир Зеленский подтвердил, что успешные удары Украина нанесла, впервые использовав американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.