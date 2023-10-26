США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Детали о новом пакете помощи рассказал Андрей Ермак.
Обратите внимание В Сенате США хотят отделить помощь Израилю от финансирования Украины
В новый пакет помощи вошли:
- боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
- ракеты ПВО AIM-9M;
- зенитные ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- системы Javelin;
- более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- приборы ночного видения;
- активные бронеплиты для танков Абрамс и другое.
Ермак поблагодарил Штаты за помощь.
Когда Украина получит ракеты дальностью 300 киллометров
Мирослава Гонгадзе заявила, что Украина может получить ракеты дальностью 300 киллометров уже в январе 2024 года.
По словам чиновника в Генштабе ВСУ, по результатам встречи военного командования Украины и военного командования союзников, темпы поставки оружия в Украину не уменьшатся. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 километров,
– говорится в сообщении.
Она также уточнила, что эти ракеты будут весить до 100 кг.