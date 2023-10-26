США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Детали о новом пакете помощи рассказал Андрей Ермак.

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В новый пакет помощи вошли:

  • боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
  • ракеты ПВО AIM-9M;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • системы Javelin;
  • более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • приборы ночного видения;
  • активные бронеплиты для танков Абрамс и другое.

Ермак поблагодарил Штаты за помощь.

Когда Украина получит ракеты дальностью 300 киллометров


Мирослава Гонгадзе заявила, что Украина может получить ракеты дальностью 300 киллометров уже в январе 2024 года.

По словам чиновника в Генштабе ВСУ, по результатам встречи военного командования Украины и военного командования союзников, темпы поставки оружия в Украину не уменьшатся. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 километров,
– говорится в сообщении.

Она также уточнила, что эти ракеты будут весить до 100 кг.