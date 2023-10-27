Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства Германии. В пакет помощи также вошли боеприпасы, беспилотники, бронетранспортеры и другая техника, передает 24 Канал.

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Новая помощь от Германии

Как сообщают на правительственном портале Германии, в новый пакет военной помощи вошли не только оружие и техника, но и амуниция. Так, Украина получит от партнеров:

  • зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
  • ракеты к IRIS-T;
  • радиолокационную станцию TRML-4D;
  • 4 бронетранспортера;
  • 4 танковых тягача HX81;
  • 4 танковых прицепа;
  • 6 машин пограничной охраны;
  • 8 беспилотников Vector;
  • 5 надводных дронов;
  • 4 контрбатарейных радаров GO 12;
  • кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
  • 10 тысяч защитных очков.

Из соображений безопасности правительство Германии не сообщает детали о способах транспортировки и датах. Вместе с тем в Берлине сообщили, что в 2023 году Украина уже получила военную помощь на 5,4 миллиарда евро.

Военная помощь Украине от партнеров: последние новости

  • Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8. Об этом стало известно во время визита министра обороны Хорватии Марио Баножича в США.
  • США 26 октября объявили о новый пакет военной помощи для Украины в размере 150 миллионов евро. Известно, что в новый пакет помощи вошли боеприпасы для систем ПВО NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, системы Javelin, а также более 2 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.
  • Дания передала пакет помощи Украине более чем на 522 миллиона долларов. О новой военной помощи Минобороны Дании объявило 26 октября. В пакет вошли артиллерия, боевые машины БМП-2, танки Т-72ЕА, бронированная инженерно-эвакуационная техника, беспилотники и стрелковое оружие.