Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что за последние 30 лет Хорватия добилась значительного прогресса. Страна оправилась от разрушительных последствий войны 1990-х годов, стала интегрированным членом НАТО и Европейского Союза. Теперь же поддерживает Украину в кровавой войне, которую развязала Россия.

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Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8

Из обращения Ллойда Остина к министру обороны Хорватии стало ясно, что страна передала Украине свои вертолеты Ми-8 и оказывает Киеву военную помощь. Кроме того, страна помогает Киеву финансово и гуманитарно.

Мы ценим твердую приверженность Хорватии помочь Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8 и передовое развертывание ваших сил в боевых группах НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в ваших пожертвованиях на гуманитарную помощь. И все это имеет реальное значение в борьбе Украины за свободу,

– сказал Остин Банозичу.

В настоящее время Украине помогают более 50 стран мира. С начала обострения конфликта в Израиле многие украинцы опасаются, что США снизят оказание помощи для Украины. Однако Штаты уверяют, что этого не произойдет.

США продолжит оказание помощи Украине