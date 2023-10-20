Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що за останні 30 років Хорватія досягла значного прогресу. Країна оговталась від руйнівних наслідків війни 1990-х років, стала інтегрованим членом НАТО та Європейського Союзу. А тепер підтримує Україну у кривавій війні, яку розв'язала Росія.

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Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8

Зі звернення Ллойда Остіна до міністра оборони Хорватії стало зрозуміло, що країна передала Україні свої гелікоптери Мі-8 й надає Києву військову допомогу. Крім цього, країна допомагає Києву фінансово та гуманітарно.

Ми цінуємо тверду відданість Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 та передове розгортання ваших сил у бойових групах НАТО у Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвуваннях на гуманітарну допомогу. І все це має реальне значення у боротьбі України за свободу,

– сказав Остін Банозичу.

Наразі Україні допомагають понад 50 країн світу. Від початку загострення конфлікту в Ізраїлі багато українців непокояться, що США зменшать надання допомоги для України. Однак Штати запевняють, що цього не відбудеться.

США продовжить надання допомоги Україні