Об этом американский лидер заявил в своей речи к нациям. Байден подчеркнул, что эта помощь беспрецедентна, передает 24 Канал.

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Джо Байден подчеркнул, что если США уйдет с Ближнего Востока или вернется спиной в Украину, то это не стоит для обеспечения безопасности в мире.

Вот почему я завтра направлю в Конгресс запрос на финансирование помощи нашим критическим партнерам Израиля и Украине,

– сказал президент США.

Он подчеркнул, что финансирование в военную помощь является "умными инвестициями", а дивиденды от них будут служить следующим поколениям американцев.

Байден отметил, что выделенная помощь Израилю беспрецедентна и США оказывает всю необходимую поддержку стране, чтобы не дать конфликту распространиться дальше на Ближний Восток.

Относительно Украины Байден сказал, что Соединенные Штаты должны непрерывно предоставлять нашей армии оружие для того, чтобы наше государство могло сопротивляться Путину.

"Украина добивается успеха. Путин думал, что он за считанные дни завоюет ее, но он потерпел поражение и продолжает это делать. Киев стоит, украинский народ держится, Украина вернула 50% территорий, которую смогла оккупировать Россию и более 50 стран мира делают все, чтобы помочь Украине", – подчеркнул лидер США.

Байден отметил, что он не будет посылать американских военных для участия в войне. В то же время, он отметил, что важна именно помощь для того, чтобы остановить российские ракеты перед тем, как они разрушат украинские города.

Мы отдаем боеприпасы из наших запасов, а пополняем собственные потребности. И те деньги, которые мы просим от Конгресса, идет на пополнение оружия. Это создает рабочие места в промышленности в разных штатах. И, как я уже говорил, Америка строит "арсенал демократии",

– подчеркнул президент США.

В заключение Байден сказал, что Украина, как и Соединенные Штаты 250 лет назад, борется за свою свободу и самоопределение. Он также подчеркнул, что цель США объединять демократию по всему миру и ничто не вне возможности этой страны.