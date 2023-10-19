Об этом рассказали журналисты, ссылаясь на собственные источники. В своем обращении Джо Байден объяснит важность поддержки Украины и Израиля в противостоянии с агрессорами.

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Байден будет призывать поддерживать страны

По словам главы государства, прекращение поддержки Украины и Израиля будет дороже для Вашингтона, чем продолжение.

Украинский журналист Остап Ярыш отметил, что в Вашингтоне в 20:00 19 октября (03:00 20 октября по Киеву) Джо Байден из Овального кабинета обратится в нацию. Его выступление будет ответом на атаки ХАМАС против Израиля и "жестокую войну России против Украины".

По словам журналиста, важно понимать, что Байден будет говорить на фоне того, что в Конгрессе до сих пор не могут определиться с избранием спикера и принятием помощи для Украины и Израиля. А также на фоне призывов некоторых конгрессменов прекратить поддержку Киева. Выступит президент после своего возвращения из Тель-Авива.

Журналист обратил внимание, что накануне в СМИ появлялись сообщения, что администрация готовит запрос в Конгресс об объединенном, а также значительно больший проект финансирования для Украины и Израиля.

Целевая аудитория этого обращения прежде всего – американцы. Хотя эту речь будут очень внимательно слушать и за пределами США, и в Белом доме это понимают,

– добавил Ярыш.

Накануне Зеленский пообщался с Байденом

Вечером 19 октября Владимир Зеленский рассказал, что провел разговор с Джо Байденом. Глава государства поблагодарил своего коллегу за эффективное выполнение недавних оборонных договоренностей.

Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей,

– отметил президент.

Он также выразил благодарность за плодотворный визит спецпредставительницы США Пенни Прицкер. В ходе него начались продуктивные переговоры о путях использования замороженных российских активов.

Глава государства также отметил визит Джо Байдена в Израиль с целью поиска мира и защиты жизней мирных жителей. Кроме того, обсудили следующие общие шаги по продвижению Формулы мира.