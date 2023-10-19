Про це розповіли журналісти, посилаючись на власні джерела. У своєму зверненні Джо Байден пояснюватиме важливість підтримки України та Ізраїлю у протистояння з агресорами.

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Байден закликатиме підтримувати країни

За словами глави держави, припинення підтримки України та Ізраїлю дорожче коштуватиме Вашингтону, ніж продовження.

Український журналіст Остап Яриш зазначив, що у Вашингтоні о 20:00 19 жовтня (03:00 20 жовтня за Києвом) Джо Байден з Овального кабінету звернеться до нації. Його виступ буде відповіддю на атаки ХАМАС проти Ізраїлю та "жорстку війну Росії проти України".

За словами журналіста, важливо розуміти, що Байден говоритиме на тлі того, що у Конгресі досі не можуть визначитися з обранням спікера й ухваленням допомоги для України й Ізраїлю. А також на тлі закликів деяких конгресменів припинити будь-яку підтримку Києва. Виступатиме президент після свого повернення з Тель-Авіва.

Журналіст звернув увагу на те, що напередодні у ЗМІ з'являлися повідомлення, що адміністрація готує запит до Конгресу про об'єднаний, а також значно більший проєкт фінансування для України й Ізраїлю.

Цільова аудиторія цього звернення передовсім – американці. Хоча цю промову дуже уважно слухатимуть і за межами США, і в Білому домі це розуміють,

– додав Яриш.

Напередодні Зеленський поспілкувався з Байденом

Ввечері 19 жовтня Володимир Зеленський розповів, що провів розмову з Джо Байденом. Глава держави подякував своєму колезі за ефективне виконання нещодавніх оборонних домовленостей.

Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей,

– зазначив президент.

Він також висловив подяку за плідний візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер. Під час нього розпочалися продуктивні переговори щодо шляхів використання заморожених російських активів.

Глава держави також відзначив візит Джо Байдена до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життів мирних мешканців. Крім того, обговорили наступні спільні кроки у просуванні Формули миру.