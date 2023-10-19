Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив на тому, що це поки неофіційна заява Джо Байдена про виділення 60 мільярдів. Він виступатиме із проханням про додаткову допомогу Україні в ніч на 20 жовтня.

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"Багато і мало водночас"

Раніше у ЗМІ зазначали, що в адміністрації Байдена розглядають законопроєкт про одноразову витрату на підтримку України у розмірі 100 мільярдів доларів. Цієї суми мало б вистачити до січня 2025 року.

Проте згодом стало відомо, що 100 мільярдів, найімовірніше, розділять між Україною та Ізраїлем – по 60 та 30 мільярдів відповідно.

"Треба дочекатись, коли будуть прийняті відповідні рішення. Тобто говорити й робити – це трохи різні речі. Дуже добре, що пан Байден, тобто його оточення, інсайдери говорять про ці цифри, але дочекаймося, коли будуть відповідні резолюції, відповідні голосування. Тоді будемо вже детально аналізувати суму, – зауважив Михайло Подоляк.

Проте не секрет, що війна це завжди дуже дорого. Тим паче, якщо зважати на те, що це така масштабна війна. Лінія фронту в Україні 1800 кілометрів, а на 1300 – тривають бойові дії. У нас величезна кількість техніки бере участь у цій війні, величезна кількість людей бере участь у цій війні.

Тобто 60 мільярдів це і багато, і мало одночасно. Враховуючи, що, наприклад, Росія на сьогодні витрачає 35% свого національного бюджету. Це десь близько 11 трильйонів рублів витрачають тільки на війну. Я не кажу про опосередковані витрати на війну, але прямо це 11 трильйонів рублів,

– зазначив Подоляк.

Наприклад, одна система Patriot коштує мільярд доларів, не включаючи протиракети, які треба буде використовувати. Війна завжди дуже і дуже затратна.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Ціна війни

До початку повномасштабного вторгнення російське ВПК було одним із найпотужніших. А сама Росія займала одне з перших місць серед ТОП-10 країн в рейтингу щодо продажу зброї. Потрібно розуміти, що знищувати доведеться усе це, що лякало світ раніше.

"Мобілізованих на окупованих територіях десь 350 – 380 тисяч. Але це не означає, що треба знищити ці 380 тисяч. Немає прямої залежності. Так само, є 3 тисячі танків, а знищили 200 – цього може бути достатньо. Суттєва тактична поразка означає, що на якомусь напрямку буде прорив, який обвалить лінію фронту певною протяжністю", – пояснив радник голови ОП.

Для того, аби знищувати росіян та їхню техніку необхідні безпілотники та далекобійна зброя. Це дуже важливі параметри для зламу на полі бою. Але високоточна техніка – коштує чималих грошей.

Суми мають бути 60 і більше мільярдів доларів для того, щоб ми ефективно воювали. Це війна про майбутнє, про правила, в яких ми житимемо, чи буде у світі домінувати гола сила, чи все ж домінуватимуть домовленості… Мені здається, цифра 60 мільярдів – це трошки не так багато, якщо ми говоримо про те, якою буде ціна у цій війні: перемоги чи поразки, – підсумував Подоляк.

Зверніть увагу! 19 жовтня Джо Байден має звернутися до американців щодо останніх подій у світі та відповідь США на це. Мовиться і про війну Росії проти України, і боротьбу Ізраїлю проти ХАМАС.

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