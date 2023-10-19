Загальна сума цього пакету для обох країн складатиме 100 мільярдів доларів. Ці кошти мають покрити військові потреби Єрусалима та Києва.

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Байден звернеться до американців

Прессекретарка Білого дому Катрін Жан-Пьєр 18 жовтня розповіла, що Байден має звернутися до нації стосовно останніх подій на світовій арені. Зокрема, це стосується як українсько-російської війни, так і протистояння ХАМАС і Ізраїлю.

Президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України,

– заявила вона.

За словами прессекретарки звернення відбудеться з Овального кабінету. Воно має відбутися о 20:00 за місцевим часом (3 година ночі, 20 жовтня за київським часом).

Президент США хоче просити Конгрес про фінансування

Журналісти видання NBC News розповіли, що провідних законодавців Конгресу вже інформують про майбутній пакет фінансування від адміністрації Байдена. Поки деталі ще уточнюються, однак очікується, що пакет включатиме 60 мільярдів доларів фінансування для України, що підтвердили законодавець і два джерела, знайомі із запитом.

Окрім виділення коштів Україні, очікується, що запит на фінансування також охоплюватиме близько 40 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю, Тайваню, а також укріплення кордону США та Мексики. Цей комплексний пакет фінансування, який планується подати на фінансовий рік, що закінчується у вересні 2024 року, загалом становитиме 100 мільярдів доларів.

Джерела вказують, що адміністрація Байдена має намір офіційно представити цей запит на додаткове фінансування 20 жовтня.

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