Це сталося після того, як у Секторі Гази вдарили по лікарні, внаслідок чого загинули й постраждали сотні цивільних громадян. У Білому домі також підтвердили заяву йорданського міністерства.

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Байден не поїде в Йорданію

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді сказав, що після удару по лікарні в Газі країна оголосила, що скасовує саміт за участю президента США Джо Байдена. Раніше у вівторок від участі в саміті вже відмовився голова Палестини Махмуд Аббас.

Тепер немає сенсу говорити про що-небудь, крім припинення війни,

– глава йорданського МЗС.

Крім Байдена та Аббаса, на саміті в четвер, 19 жовтня, мали взяти участь президент Єгипту і король Йорданії.

Зрештою у Білому дому розповіли журналістам Reuters, що Джо Байден скасував заплановану зупинку в Йорданії після візиту до Ізраїлю після вибуху в лікарні Гази.

"Він (Джо Байден – 24 Канал) сподівається на особисту консультацію з цими лідерами найближчим часом і погодився продовжувати регулярні та безпосередні контакти з кожним із них протягом найближчих днів", — сказали в адміністрації президента США.

Також відомо, що Байден нещодавно вилетів із США на Близький Схід.

У Секторі Гази вдарили по лікарні