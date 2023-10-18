Приземлення літака Байдена транслювалося у прямому ефірі. Байден планує поставити керівництву Ізраїлю декілька "жорстких запитань".
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Джо Байден здійснює дипломатичний візит через занепокоєння ескалацією конфлікту в Ізраїлі, зокрема, після атаки на лікарню в Газі, унаслідок якої, за словами офіційних осіб, було вбито щонайменше 500 палестинців,
– ідеться у повідомленні.
Байден сподівається, що вдасться попередити переростанню війни у ще більший конфлікт. Водночас ситуація ускладнилась різкою реакцією Близького Сходу.
Байдена уже привітав Нетаньягу
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю з ним у Тель-Авіві.
Байден привітав Нетаньягу / Фото Sky News
Безпека в аеропорту посилена, оскільки палестинські терористи неодноразово обстрілювали аеропорт ракетами, а офіційні особи оприлюднили мало інформації про графік його приблизно п'ятигодинного візиту,
– пише The Times of Israel.
Зазначають, що дороги поблизу аеропорту Бен-Гуріон напередодні візиту президента США перекрили. У Тель-Авіві багато доріг у південній частині міста також будуть перекриті поліцією під час візиту.
Байден скасував візит в Йорданію
Байден також мав відвідати Йорданію, але зустріч з арабськими лідерами скасовано через удар по лікарні в Гаазі.
В адміністрації США зазначили, що Байден все ж сподівається на особисту зустріч з лідерами арабських країн найближчим часом.
Що цьому передувало
- Учора в адміністрації американського президента анонсували, що 18 жовтня Байден планує відвідати Ізраїль, аби надіслати сусіднім країнам рішучий сигнал про те, що США підтримують Ізраїль.
- Після Ізраїлю президент США мав направитись до Йорданії, де планувалась зустріч з трьома лідерами арабських країн. Однак, після вибуху в лікарні на території Гази, лідер Палестини Аббас відмовився від зустрічі.