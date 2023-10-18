Приземлення літака Байдена транслювалося у прямому ефірі. Байден планує поставити керівництву Ізраїлю декілька "жорстких запитань".

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Джо Байден здійснює дипломатичний візит через занепокоєння ескалацією конфлікту в Ізраїлі, зокрема, після атаки на лікарню в Газі, унаслідок якої, за словами офіційних осіб, було вбито щонайменше 500 палестинців,

– ідеться у повідомленні.

Байден сподівається, що вдасться попередити переростанню війни у ​​ще більший конфлікт. Водночас ситуація ускладнилась різкою реакцією Близького Сходу.

Байдена уже привітав Нетаньягу

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю з ним у Тель-Авіві.



Байден привітав Нетаньягу / Фото Sky News

Безпека в аеропорту посилена, оскільки палестинські терористи неодноразово обстрілювали аеропорт ракетами, а офіційні особи оприлюднили мало інформації про графік його приблизно п'ятигодинного візиту,

– пише The Times of Israel.

Зазначають, що дороги поблизу аеропорту Бен-Гуріон напередодні візиту президента США перекрили. У Тель-Авіві багато доріг у південній частині міста також будуть перекриті поліцією під час візиту.

Байден скасував візит в Йорданію

Байден також мав відвідати Йорданію, але зустріч з арабськими лідерами скасовано через удар по лікарні в Гаазі.

В адміністрації США зазначили, що Байден все ж сподівається на особисту зустріч з лідерами арабських країн найближчим часом.

Що цьому передувало