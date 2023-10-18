Приземление самолета Байдена транслировалось в прямом эфире. Байден планирует задать руководству Израиля несколько "жестких вопросов".
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Джо Байден совершает дипломатический визит из-за беспокойства эскалацией конфликта в Израиле, в частности, после атаки на больницу в Газе, в результате которой, по словам официальных лиц, были убиты по меньшей мере 500 палестинцев,
– говорится в сообщении.
Байден надеется, что удастся предупредить перерастание войны в еще больший конфликт. В то же время, ситуация осложнилась резкой реакцией Ближнего Востока.
Байден уже поздравил Нетаньяху
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и президент Исаак Герцог прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы поздравить Байдена перед встречей с ним в Тель-Авиве.
Байден поздравил Нетаньяху / Фото Sky News
Безопасность в аэропорту усилена, поскольку палестинские террористы неоднократно обстреливали аэропорт ракетами, а официальные лица обнародовали мало информации о графике его примерно пятичасового визита.
– пишет The Times of Israel.
Отмечают, что дороги у аэропорта Бен-Гурион накануне визита президента США перекрыли. В Тель-Авиве многие дороги в южной части города также будут перекрыты полицией во время визита.
Байден отменил визит в Иорданию
Байден также должен был посетить Иорданию, но встреча с арабскими лидерами отменена из-за удара по больнице в Гааге.
В администрации США отметили, что Байден все-таки надеется на личную встречу с лидерами арабских стран в ближайшее время.
Что этому предшествовало
- Вчера в администрации американского президента анонсировали, что 18 октября Байден планирует посетить Израиль, чтобы направить соседним странам решительный сигнал о том, что США поддерживают Израиль.
- После Израиля президент США должен был направиться в Иорданию, где планировалась встреча с тремя лидерами арабских стран. Однако после взрыва в больнице на территории Газы лидер Палестины Аббас отказался от встречи.