Израиль не начнет военную наземную операцию в Cекторе Газа, пока Джо Байден будет находиться с визитом в стране.

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Байден прибудет в Израиль 18 октября

Издание Der Spiegel отмечает, что появляется "все больше признаков" того, что операция ЦАХАЛ в Секторе Газа не начнется, пока Байден не завершит свою поездку солидарности в страну.

По данным Der Spiegel, почти невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита".

Ожидается, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. Во время своего визита американский лидер встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время своего визита в Израиль Байден "услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе".

Байден "взвешивает" визит в Израиль