Израиль не начнет военную наземную операцию в Cекторе Газа, пока Джо Байден будет находиться с визитом в стране.
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Байден прибудет в Израиль 18 октября
Издание Der Spiegel отмечает, что появляется "все больше признаков" того, что операция ЦАХАЛ в Секторе Газа не начнется, пока Байден не завершит свою поездку солидарности в страну.
По данным Der Spiegel, почти невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита".
Ожидается, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. Во время своего визита американский лидер встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время своего визита в Израиль Байден "услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе".
Байден "взвешивает" визит в Израиль
- Как пишет Politico, поездка Байдена зависит от ситуации с безопасностью в Израиле и развития войны.
- Politico со ссылкой на анонимные источники пишет, что террористы ХАМАС могут нанести "провокационный удар" во время предположительного визита Байдена в Иерусалим.
- Один из представителей администрации президента США заявил, что в Вашингтоне "взвешивают" это предложение о посещении Израиля.
- Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль во время телефонного разговора, когда они обсуждали нападение ХАМАС.
- Недавно сообщалось, что президент Владимир Зеленский может приехать в Израиль с визитом солидарности. Однако, по данным израильских СМИ, Израиль ответил отказом, мол, сейчас визит Зеленского "не к месту".