Общая сумма этого пакета для обеих стран составит 100 миллиардов долларов. Эти средства должны покрыть военные нужды Иерусалима и Киева.

К теме Байден будет задавать жесткие вопросы Израилю, однако будет делать это как "друг", – Белый дом

Байден обратится к американцам

Пресс-секретарь Белого дома Катрин Жан-Пьер 18 октября рассказала, что Байден должен обратиться к нации по поводу последних событий на мировой арене. В частности, это касается как украинско-российской войны, так и противостояния ХАМАС и Израиля.

Президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины,

– заявила она.

По словам пресс-секретаря обращение состоится из Овального кабинета. Оно должно состояться в 20:00 по местному времени (3 часа ночи, 20 октября по киевскому времени).

Президент США хочет просить Конгресс о финансировании

Журналисты издания NBC News рассказали, что ведущие законодатели Конгресса уже информируют о будущем пакете финансирования от администрации Байдена. Пока детали еще уточняются, однако ожидается, что пакет будет включать 60 миллиардов долларов финансирования для Украины, что подтвердили законодатель и два источника, знакомых с запросом.

Кроме выделения средств Украине, ожидается, что запрос на финансирование будет также охватывать около 40 миллиардов долларов на помощь Израилю, Тайваню, а также укрепление границы США и Мексики. Этот комплексный пакет финансирования, который планируется подать на заканчивающийся в сентябре 2024 года финансовый год, в общей сложности составит 100 миллиардов долларов.

Источники указывают, что администрация Байдена намерена официально представить этот запрос на дополнительное финансирование 20 октября.

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