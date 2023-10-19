Общая сумма этого пакета для обеих стран составит 100 миллиардов долларов. Эти средства должны покрыть военные нужды Иерусалима и Киева.
К теме Байден будет задавать жесткие вопросы Израилю, однако будет делать это как "друг", – Белый дом
Байден обратится к американцам
Пресс-секретарь Белого дома Катрин Жан-Пьер 18 октября рассказала, что Байден должен обратиться к нации по поводу последних событий на мировой арене. В частности, это касается как украинско-российской войны, так и противостояния ХАМАС и Израиля.
Президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины,
– заявила она.
По словам пресс-секретаря обращение состоится из Овального кабинета. Оно должно состояться в 20:00 по местному времени (3 часа ночи, 20 октября по киевскому времени).
Президент США хочет просить Конгресс о финансировании
Журналисты издания NBC News рассказали, что ведущие законодатели Конгресса уже информируют о будущем пакете финансирования от администрации Байдена. Пока детали еще уточняются, однако ожидается, что пакет будет включать 60 миллиардов долларов финансирования для Украины, что подтвердили законодатель и два источника, знакомых с запросом.
Кроме выделения средств Украине, ожидается, что запрос на финансирование будет также охватывать около 40 миллиардов долларов на помощь Израилю, Тайваню, а также укрепление границы США и Мексики. Этот комплексный пакет финансирования, который планируется подать на заканчивающийся в сентябре 2024 года финансовый год, в общей сложности составит 100 миллиардов долларов.
Источники указывают, что администрация Байдена намерена официально представить этот запрос на дополнительное финансирование 20 октября.
Байден находится с визитом в Израиле
- Президент США Джо Байден 18 октября прибыл с официальным визитом в израильский Тель-Авив. Это первый визит американского лидера в страну после начала ее противостояния с ХАМАС.
- Во время поездки лидер США обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху начало противостояния с боевиками из сектора Газа. Байден также поставит "несколько жестких вопросов" по удару по больнице, где погибли несколько сотен гражданских людей.
- После поездки в Израиль Байден тоже планировал посетить Иорданию на саммит, где он должен был встретиться с президентами Палестины и Египта. Однако эту встречу отменили после обстрела больницы в секторе Газа.