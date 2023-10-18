Джо Байден уже прибыл в Израиль – президентский борт совершил посадку в аэропорту Тель-Авива. Американский лидер обеспокоен эскалацией конфликта, в том числе ударом по больнице в Газе.

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Цель визита Джо Байдена

Спикер Белого дома Джон Кирби во время полета Байдена в Израиль рассказал, что президент США планирует встретиться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и израильским военным кабинетом.

Также Джо Байден узнает о планах и целях Израиля на ближайшее время. Спикер подчеркнул, что это будут "непростые" вопросы.

Он будет задавать жесткие вопросы, он задавать их как друг, как настоящий друг Израиля, но он будет задавать им некоторые вопросы,

– подчеркнул Кирби.

Он отказался разглашать, что именно Байден будет спрашивать у израильских властей, кроме того, "какие их планы на будущее". Кроме того, президент США встретится с израильскими службами быстрого реагирования и семьям, потерявшим родных во время нападения ХАМАС.

Что еще известно о визите США