Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул, что это пока неофициальное заявление Джо Байдена о выделении 60 миллиардов. Он будет выступать с просьбой о дополнительную помощь Украине в ночь на 20 октября.

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"Много и мало одновременно"

Ранее в СМИ отмечали, что в администрации Байдена рассматривают законопроект об одноразовом расходе на поддержку Украины в размере 100 миллиардов долларов. Этой суммы должно было хватить до января 2025 года.

Однако впоследствии стало известно, что 100 миллиардов, скорее всего, разделят между Украиной и Израилем – по 60 и 30 миллиардов соответственно.

"Нужно дождаться, когда будут приняты соответствующие решения. То есть говорить и делать – это немного разные вещи. Очень хорошо, что господин Байден, то есть его окружение, инсайдеры говорят об этих цифрах, но дождемся, когда будут соответствующие резолюции, соответствующие голосования. Тогда будем уже подробно анализировать сумму", – заметил Михаил Подоляк.

Однако не секрет, что война всегда очень дорого. Тем более, если учесть, что это такая масштабная война. Линия фронта в Украине 1800 километров, а на 1300 – продолжаются боевые действия. У нас огромное количество техники участвует в этой войне, множество людей участвует в этой войне.

То есть 60 миллиардов это и много, и мало одновременно. Учитывая, что, например, Россия на сегодня тратит 35% своего национального бюджета. Это где-то близко 11 триллионов рублей тратят только на войну. Я не говорю об опосредованных расходах на войну, но прямо это 11 триллионов рублей,

– отметил Подоляк.

К примеру, одна система Patriot стоит миллиард долларов, не включая противоракеты, которые нужно будет использовать. Война всегда очень и очень затратна.

Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Цена войны

До начала полномасштабного вторжения российский ВПК был одним из самых мощных. А сама Россия занимала одно из первых мест среди ТОП-10 стран в рейтинге по продаже оружия. Нужно понимать, что уничтожать придется все это, что пугало мир раньше.

"Мобилизированных на оккупированных территориях где-то 350 – 380 тысяч. Но это не значит, что надо уничтожить эти 380 тысяч. Нет прямой зависимости. Так же есть 3 тысячи танков, а уничтожили 200 – этого может быть достаточно. Существенное тактическое поражение означает, что на каком-то направлении будет прорыв, обрушивший линию фронта определенной протяженностью", – объяснил советник главы ОП.

Для того чтобы уничтожать россиян и их технику необходимы беспилотники и дальнобойное оружие. Это очень важные параметры для взлома на поле боя. Но высокоточная техника стоит немалых денег.

Суммы должны быть 60 и более миллиардов долларов, чтобы мы эффективно воевали. Это война о будущем, о правилах, в которых мы будем жить, будет ли в мире доминировать голая сила, или все же будут доминировать договоренности… Мне кажется, цифра 60 миллиардов – это немного не так много, если мы говорим о том, какой будет цена в этой войне: победы или поражения, – подытожил Подоляк.

Обратите внимание! 19 октября Джо Байден должен обратиться к американцам по поводу последних событий в мире и ответ США на это. Речь идет и о войне России против Украины, и борьбе Израиля против ХАМАС.

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