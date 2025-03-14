Про це свідчать результати опитування, яке провело агентство Reuters спільно з Ipsos, передає 24 Канал.

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Як американці ставляться до Трампа

Згідно з даними опитування, 56% американців, включно з 89% демократів та 27% республіканців, вважають, що Трамп надто близький з Росією. Натомість 40% громадян США не погоджуються з цим, а ще 4% не відповіли на запитання.

Водночас, як повідомляє Reuters, багато американців підтримують позицію Трампа щодо надання допомоги Україні. Зокрема, 44% опитаних позитивно відгукнулися про план президента США "прив'язати" військову допомогу Україні до отримання частки українських рідкісноземельних металів.

Таку ідею підтримали дві третини республіканців та кожен п'ятий демократ. Додамо, що рейтинг Трампа стабільно тримається на рівні 44% протягом останніх кількох тижнів.

Варто зауважити, що опитування проводили по всій території Сполучених Штатів серед 1422 дорослих американців. Похибка результатів становить 3 відсоткові пункти.