Это уже 13-й пакет военной помощи, который предоставляет нашему государству Дания. Его финансирует специально созданный датский Украинский фонд.

Интересно Войну не выиграть только словами, – премьер Дании раскритиковала Орбана из-за Украины

Дания отправляет новый пакет помощи Украине

В Минобороны Дании отметили, что правительство решило направить в Украину очередной пакет военной техники. В частности, он включает, среди прочего, артиллерию, боевые машины БМП-2, танки Т-72ЕА и бронированную инженерно-эвакуационную технику, беспилотники и стрелковое оружие.

Кроме того, в министерстве отметили, что эта техника пользуется спросом в Украине и крайне важна для сохранения военной мощи нашей армии. Пакет также подразумевает помощь НАТО и ЕС в совместных закупках артиллерийских боеприпасов.

Датский министр обороны Трольс Лунд Пульсен сказал, что этот пакет был обсужден с украинским военно-политическим командованием. Во время своего визита в Киев глава Минобороны получил обновленную информацию о нуждах Украины в борьбе с российским вторжением.

Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу. Это поддержка, которая очень важна для того, чтобы Украина продолжала борьбу,

– сказал он.

Пульсен также подчеркнул, что этот пакет помощи показывает, что не теряет фокуса с войны России против украинских граждан, даже несмотря на то, что большое внимание мира сегодня направлено на Израиль и Палестину.

В Минобороны подчеркнули, что Украине также предоставят дополнительные артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Там также предлагают передать большее количество снарядов и артиллерии из собственных запасов министерства.

В конце концов, на инициативу Дании по военной помощи отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил датских партнеров за предоставленный пакет и вооружение.

Дания уже посылала помощь Украине