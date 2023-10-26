Это уже 13-й пакет военной помощи, который предоставляет нашему государству Дания. Его финансирует специально созданный датский Украинский фонд.
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Дания отправляет новый пакет помощи Украине
В Минобороны Дании отметили, что правительство решило направить в Украину очередной пакет военной техники. В частности, он включает, среди прочего, артиллерию, боевые машины БМП-2, танки Т-72ЕА и бронированную инженерно-эвакуационную технику, беспилотники и стрелковое оружие.
Кроме того, в министерстве отметили, что эта техника пользуется спросом в Украине и крайне важна для сохранения военной мощи нашей армии. Пакет также подразумевает помощь НАТО и ЕС в совместных закупках артиллерийских боеприпасов.
Датский министр обороны Трольс Лунд Пульсен сказал, что этот пакет был обсужден с украинским военно-политическим командованием. Во время своего визита в Киев глава Минобороны получил обновленную информацию о нуждах Украины в борьбе с российским вторжением.
Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу. Это поддержка, которая очень важна для того, чтобы Украина продолжала борьбу,
– сказал он.
Пульсен также подчеркнул, что этот пакет помощи показывает, что не теряет фокуса с войны России против украинских граждан, даже несмотря на то, что большое внимание мира сегодня направлено на Израиль и Палестину.
В Минобороны подчеркнули, что Украине также предоставят дополнительные артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Там также предлагают передать большее количество снарядов и артиллерии из собственных запасов министерства.
В конце концов, на инициативу Дании по военной помощи отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил датских партнеров за предоставленный пакет и вооружение.
Дания уже посылала помощь Украине
- Глава Минобороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что Украина получит еще больше танков от датских партнеров. Речь идет о танках Leopard 1 и Т-72.
- Кроме того, Копенгаген 12 сентября 2023 объявил о новом пакете военной помощи Украине. На сайте Министерства обороны Дании говорилось, что сумма нового пакета составляет ориентировочно 830 миллионов долларов США.
- Поблагодарил за этот пакет помощи датских партнеров и Владимир Зеленский. Он отметил, что именно об этом договаривался во время визита премьер-министра Мэтте Фредериксен в Киев.