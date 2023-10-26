Це вже 13 пакет військової допомоги, який надає нашій державі Данія. Його фінансує спеціально створений данський Український фонд.

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Данія надсилає новий пакет допомоги Україні

У Міноборони Данії зазначили, що уряд вирішив направити в Україну черговий пакет військової техніки. Зокрема, він містить, серед іншого, артилерію, бойові машини БМП-2, танки Т-72ЕА та броньовану інженерно-евакуаційну техніку, безпілотники та стрілецьку зброю.

Крім того, у міністерстві зазначили, що ця техніка має попит в Україні та є вкрай важливою для збереження військової потужності нашої армії. Пакет також передбачає допомогу НАТО та ЄС у спільних закупівлях артилерійських боєприпасів.

Данський міністр оборони Трольс Лунд Пульсен сказав, що цей пакет був обговорений з українським військово-політичним командуванням. Під час свого візиту у Київ очільник Міноборони отримав оновлену інформацію про потреби України у боротьбі з російським вторгненням.

Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу. Це підтримка, яка вкрай важлива для того, щоб Україна продовжувала боротьбу,

– сказав він.

Пульсен також підкреслив, що цей пакет допомоги показує, що не втрачає фокус з війни Росії проти українських громадян, навіть попри те, що велика увага світу сьогодні спрямована на Ізраїль та Палестину.

У Міноборони наголосили, що Україні також нададуть додаткові артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, Там також пропонують передати більшу кількість снарядів і артилерії із власних запасів міністерства.

Зрештою на ініціативу Данії щодо військової допомоги відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував данським партнерам за наданий пакет та озброєння.

Данія вже надсилала допомогу Україні