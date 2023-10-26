Про це вона повідомила напередодні засідання Європейської ради, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. На фоні першого обговорювання перегляду довгострокового бюджету ЄС, Метте Фредеріксен заявила про зміну пріоритетів.

Дивіться також "Стратегія війни та миру": Орбан пояснив, чому підтримує контакт з Путіним

У Данії кажуть, що не розуміють рішення Угорщини

За її словами, безпека стала ключовим питанням в останні роки.

"Найважливіше – це оборонна безпека в ці роки, тому що війна повернулася. Ми повинні контролювати наш зовнішній кордон, ми повинні інвестувати в нього, і це також має вирішальне значення в найближчі роки", – сказала вона.

Прем'єр-міністрка Данії наголосила, що її країна стоїть "пліч-о-пліч з Україною" і буде допомагати стільки, скільки цього потребуватиме український народ.

Фредеріксен засудила рішення Орбана, який заблокував 500 мільйонів євро військової допомоги з Peace Facility для України.

Я не розумію рішення припинити військову допомогу. Я з цим не згодна. Це Росія вторглася в мирну демократичну європейську країну, і, на жаль, таку війну не виграти лише словами,

– сказала вона.

В Естонії заявили, що Угорщина стає проблемою для ЄС

Як інформує The Guardian, прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для ЄС, яку необхідно вирішити, оскільки зберігати єдність стає дедалі складніше.

Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше. Ми – Європейський Союз, у нас є правила, за якими ми ухвалюємо рішення,

– сказала вона.

Каллас висловила здивування тим, що Будапешт дотримується поглядів, які протилежні поглядам більшості країн – членів ЄС, а також залишається поза межами єврозони, попри високу інфляцію.

За її словами, саме Угорщина потребує Європейського Союзу, а не навпаки.

Контекст заяв лідерок Данії та Естонії