Про це мовиться в офіційному повідомленні на сайті уряду Німеччини. До пакету допомоги також увійшли боєприпаси, безпілотники, бронетранспортери та інша техніка, передає 24 Канал.
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Нова допомога від Німеччини
Як повідомляють на урядовому порталі Німеччини, до нового пакету військової допомоги увійшла не лише зброя та техніка, а й амуніція. Так, Україна отримає від партнерів:
- зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);
- ракети до IRIS-T;
- радіолокаційну станцію TRML-4D;
- 4 бронетранспортери;
- 4 танкові тягачі HX81;
- 4 танкових причепи;
- 6 машин прикордонної охорони;
- 8 безпілотників Vector;
- 5 надводних дронів;
- 4 контрбатарейні радари GO 12;
- касетні боєприпаси M26 для HIMARS;
- 10 тисяч захисних окулярів.
З міркувань безпеки уряд Німеччини не повідомляє деталей щодо способів транспортування та дати. Разом з тим, у Берліні повідомили, що у 2023 році Україна вже отримала військової допомоги на 5,4 мільярда євро.
Військова допомога Україні від партнерів: останні новини
- Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8. Про це стало відомо під час візиту міністра оборони Хорватії Маріо Баножича до США.
- США 26 жовтня оголосили про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 150 мільйонів євро. Відомо, що до нового пакету допомоги увійшли боєприпаси для систем ППО NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, системи Javelin, а також понад 2 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.
- Данія передала пакет допомоги Україні на понад 522 мільйони доларів. Про нову військову допомогу Міноборони Данії оголосило 26 жовтня. До пакету увійшли артилерія, бойові машини БМП-2, танки Т-72ЕА, броньована інженерно-евакуаційна техніка, безпілотники та стрілецька зброя.