З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 299 080 бійців так званої "другої армії світу". Однак остаточні втрати ще уточнюють, оскільки бої тривають.

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Актуальні втрати Росії на фронті

  • танків – 5175 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 9758 (+9) од,
  • артилерійських систем – 7188 (+8) од,
  • РСЗВ – 834 (+0) од,
  • засобів ППО – 558 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0),
  • крилатих ракет – 1544 (+3),
  • кораблів /катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 1012 (+1).


Втрати ворога на фронті / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать російського ворога та його цілі

  • Станом на 29 жовтня відомо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".
  • Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.
  • Вночі 29 жовтня окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. На щастя, усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей.