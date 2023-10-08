Загарбника знищили бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Його було ліквідовано на Бахмутському напрямку.

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ЗСУ відправили на той світ російського майора

Як розповів журналіст Юрій Бутусов, захисники з 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили майора десантно-штурмової бригади окупаційної армії. Це сталося на Бахмутському напрямку.

Судячи з оприлюднених документів окупанта, ЗСУ ліквідували терориста Володимира Мирошниченка. Йому було 38 років. Він був замісником командира батальйону 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ збройних сил Росії.

Ліквідований окупант / фото Юрія Бутусова

Як ЗСУ знищили російського майора: дивіться відео

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 8 жовтня ЗСУ знищили 282 280 російських військових. За минулу добу було ліквідовано ще 580 бійців. Втрати у техніці: