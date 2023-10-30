Кроме того, украинские военные нанесли России безвозвратные потери в технике. Среди уничтоженной техники есть и самолеты.

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Эксперты подсчитали потери оккупантов за неделю

Аналитики Military Media Center подсчитали, что в период с 23 по 29 октября Силы обороны Украины успешно ликвидировали 4 430 военнослужащих России. Это примерно равно численности девяти батальонов армии страны-агрессора.

Проанализировав данные Генштаба ВСУ, эксперты высчитали основные потери российской армии за одну неделю.

Так, украинские бойцы за 7 дней смогли ликвидировать:

85 танков (примерно 3 танковых батальона, если считать, что 1 танковый батальон насчитывает около 31 единиц техники);

106 боевых бронированных машин (около 3 мотострелковых батальонов, так как 1 мотострелковый батальон составляет 34 единиц машин);

121 артиллерийскую установку (почти 7 артиллерийских дивизионов, ведь 1 артдивизион насчитывает примерно 18 орудий);

7 ракет;

3 самолета.

В конце концов, уже 31 октября потери российской армии в войне могут достичь отметки в 300 тысяч человек. Таким образом, можно считать, что страна-агрессор потеряла 600 своих батальонов в войне против нашего государства.

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