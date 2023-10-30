Кроме того, украинские военные нанесли России безвозвратные потери в технике. Среди уничтоженной техники есть и самолеты.
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Эксперты подсчитали потери оккупантов за неделю
Аналитики Military Media Center подсчитали, что в период с 23 по 29 октября Силы обороны Украины успешно ликвидировали 4 430 военнослужащих России. Это примерно равно численности девяти батальонов армии страны-агрессора.
Проанализировав данные Генштаба ВСУ, эксперты высчитали основные потери российской армии за одну неделю.
Так, украинские бойцы за 7 дней смогли ликвидировать:
- 85 танков (примерно 3 танковых батальона, если считать, что 1 танковый батальон насчитывает около 31 единиц техники);
- 106 боевых бронированных машин (около 3 мотострелковых батальонов, так как 1 мотострелковый батальон составляет 34 единиц машин);
- 121 артиллерийскую установку (почти 7 артиллерийских дивизионов, ведь 1 артдивизион насчитывает примерно 18 орудий);
- 7 ракет;
- 3 самолета.
В конце концов, уже 31 октября потери российской армии в войне могут достичь отметки в 300 тысяч человек. Таким образом, можно считать, что страна-агрессор потеряла 600 своих батальонов в войне против нашего государства.
Россияне несут бешеные потери на фронте
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что за не полных 3 недели только на Авдеевском и Марьинском направлениях было уничтожено около 400 единиц техники противника. Теперь оккупанты не имеют большого количества техники для штурмов.
- Российский ракетно-зенитный полк в аннексированном Крыму мог подвергнуться атаке ночью 30 октября. В частности, оккупанты сообщают о 17 раненых и 5 поврежденных машинах, одна из которых не подлежит восстановлению.
- Кроме того, стало известно, что российская армия хорошо "заботится" о своих военных, погибших на фронте. Так, в сети появились кадры из Алешковского леса, где лежит с десяток "двухсотых" россиян, которых никто и не думает забирать.