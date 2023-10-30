Крім того, українські військові завдали Росії безповоротні втрати у техніці. Серед знищеної техніки є також і літаки.

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Експерти підрахували втрати окупантів за тиждень

Аналітики Military Media Center підрахували, що в період з 23 по 29 жовтня Сили оборони України успішно ліквідували 4 430 військовослужбовців Росії. Це приблизно дорівнює чисельності дев'яти батальйонів армії країни-агресорки.

Проаналізувавши дані Генштабу ЗСУ, експерти вирахували основні втрати російської армії за один тиждень.

Так українські бійці за 7 днів змогли ліквідувати:

85 танків (приблизно 3 танкових батальйони, якщо вважати, що 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці техніки);

106 бойових броньованих машин (близько 3 мотострілецьких батальйонів, бо 1 мотострілецький батальйон становить 34 одиниць машин);

121 артилерійську установку (майже 7 артилерійських дивізіонів, адже 1 артдивізіон налічує приблизно 18 гармат);

7 ракет;

3 літаки.

Зрештою, вже 31 жовтня втрати російської армії у війні можуть сягнути позначки у 300 тисяч осіб. Таким чином можна вважати, що країна-агресорка втратила 600 своїх батальйонів у війні проти нашої держави.

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