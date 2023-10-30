Крім того, українські військові завдали Росії безповоротні втрати у техніці. Серед знищеної техніки є також і літаки.
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Експерти підрахували втрати окупантів за тиждень
Аналітики Military Media Center підрахували, що в період з 23 по 29 жовтня Сили оборони України успішно ліквідували 4 430 військовослужбовців Росії. Це приблизно дорівнює чисельності дев'яти батальйонів армії країни-агресорки.
Проаналізувавши дані Генштабу ЗСУ, експерти вирахували основні втрати російської армії за один тиждень.
Так українські бійці за 7 днів змогли ліквідувати:
- 85 танків (приблизно 3 танкових батальйони, якщо вважати, що 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці техніки);
- 106 бойових броньованих машин (близько 3 мотострілецьких батальйонів, бо 1 мотострілецький батальйон становить 34 одиниць машин);
- 121 артилерійську установку (майже 7 артилерійських дивізіонів, адже 1 артдивізіон налічує приблизно 18 гармат);
- 7 ракет;
- 3 літаки.
Зрештою, вже 31 жовтня втрати російської армії у війні можуть сягнути позначки у 300 тисяч осіб. Таким чином можна вважати, що країна-агресорка втратила 600 своїх батальйонів у війні проти нашої держави.
Росіяни зазнають шалених втрат на фронті
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що за не повних 3 тижні тільки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках було знищено близько 400 одиниць техніки противника. Тепер окупанти не мають великої кількості техніки для штурмів.
- Російський ракетно-зенітний полк в анексованому Криму міг зазнати атаки вночі 30 жовтня. Зокрема, окупанти повідомляють про 17 поранених і 5 пошкоджених машин, одна з яких не підлягає відновленню.
- Крім того, стало відомо, що російська армія добре "дбає" про своїх військових, які загинули на фронті. Так, у мережі з'явилися кадри з Олешківського лісу, де лежить з десяток "двохсотих" росіян, яких ніхто навіть близько не планує забирати.