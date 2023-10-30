По окупантах в Криму нібито було завдано ракетного удару близько 3 години ночі неподалік від села Оленівка. Було атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО міноборони Росії.
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Місце дислокації сил ППО окупантів зазнало ракетної атаки
Унаслідок атаки поранено 17 російських військовослужбовців. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.
У міноборони Росії поки не коментували інформацію про можливий удар по Криму.
У ВМС відреагували на атаку в Криму
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону прокоментував удар по Криму.
Він закликав дочекатися офіційних повідомлень щодо ймовірної атаки.
"Що стосується безпосередньо так званого Кримського мосту, то Росія його перекриває за будь-якої небезпеки, коли вони її вбачають. Тут нічого нового ми не побачимо. Що стосується бойового застосування, то слід все ж таки дочекатися офіційних повідомлень на цю тему", – сказав Плетенчук.
Де розташована Оленівка на карті
Не перша атака в районі Оленівки
- Біля Оленівки дійсно є російська база ППО. У серпні 2023 року там стався вибух, після чого в ГУР МО заявили про знищення російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна атакувала С-400 ракетою власного виробництва. Він заявив, що мовиться про розробку українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.
- Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пізніше повідомила, що окрім "Тріумфу", вдалось знищити чи пошкодили ще 3 ворожі пускові установки С-300.
- Також унаслідок атаки було ліквідовано й особовий склад російської армії. За словами керівника ГУР МО Кирила Буданова, російська армія лишилася без дивізіону, який мав захищати небо.
- Буданов, коментуючи удар по С-400, заявив, що ця ліквідація "оголює" протиповітряну оборону росіян на півострові. Він сказав, що росіянам доведеться знімати комплекси ППО в інших місцях, оскільки майже всі системи стягнули на фронт.